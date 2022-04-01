«Фотодом» представит выставку «Что вы делаете как художник, Шунков?»

Выставка Валентина Шункова будет открыта в «Фотодоме» до 2 мая.

2 апреля в 18.00 в музейно-выставочном центре имени Евгения Каширина «Фотодом» состоится открытие персональной выставки Валентина Шункова. В экспозиции представлены 20 портретов, написанных в разные годы.

По завершении церемонии, в 19:00, состоится встреча с автором при участии куратора проекта — Феди Савельева.

По словам Валентина Шункова, «…в искусстве главное — эмоциональная составляющая». Живопись художника экспрессивна: простые формы и яркая палитра делают работы насыщенными и напряженными, помогая погрузить зрителя в мир героев.

Валентин Шунков родился в 1988 году в Душанбе. Живет и работает в Москве. По образованию инженер-физик. Помимо занятий живописью работает научным сотрудником в «Научно-исследовательском институте системных исследований».

Выставляется с 2015 года, среди наиболее значимых выставок — «Лицом к лицу» (Музей истории молодежного движения, Рязань, 2017), «Новый реализм» (галерея «Люди», Рязань, 2017), «Танец в синем саду» (пространство Workplace ЦТИ «Фабрика», Москва, 2017), «Территория» (Omelchenko Gallery, Москва, 2018) и другие.

Выставка Валентина Шункова будет открыта в «Фотодоме» до 2 мая.

Вход свободный, 18+.

Музейно-выставочный центр имени Евгения Каширина «Фотодом» (Почтовая, дом № 58) работает ежедневно с 10:00 до 19:00, выходной день — воскресенье.