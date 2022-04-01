Двоих кораблинцев осудили за убийство знакомого

Мужчинам назначили восемь и девять лет колонии строгого и особого режима.

Двоих кораблинцев осудили за убийство знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В декабре 2021 года два ранее судимых жителя Кораблина 24 и 30 лет распивали алкоголь вместе со своим знакомым. В ходе конфликта они избили собутыльника руками, ногами, фрагментами мебели и стеклянной банкой. Мужчина умер на месте от полученных травм.

Злоумышленников задержали. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Суд назначил мужчинам наказание: старшему — девять лет колонии особого режима, младшему — восемь лет колонии строгого режима.