Двоих кораблинцев осудили за убийство знакомого
Мужчинам назначили восемь и девять лет колонии строгого и особого режима.
Двоих кораблинцев осудили за убийство знакомого. Об этом
В декабре 2021 года два ранее судимых жителя Кораблина 24 и 30 лет распивали алкоголь вместе со своим знакомым. В ходе конфликта они избили собутыльника руками, ногами, фрагментами мебели и стеклянной банкой. Мужчина умер на месте от полученных травм.
Злоумышленников задержали. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
Суд назначил мужчинам наказание: старшему — девять лет колонии особого режима, младшему — восемь лет колонии строгого режима.