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Директору казанской гимназии, где Галявиев убил девять человек, предъявили окончательное обвинение
Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Директору казанской гимназии, где Галявиев убил девять человек, предъявили окончательное обвинение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой ее адвоката Руслана Нагиева.

Директору казанской гимназии № 175 Амине Валеевой предъявили обвинение по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц»). Адвокат Нагиев сообщил, что ей грозит до семи лет лишения свободы.

Другие подробности дела адвокат не сообщил, сославшись на подписку о неразглашении сведений.

Напомним, 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175 в Казани. Девять человек погибли, еще 21 получил раны.

Фото KazanFirst