ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц

В течение календарного месяца физлица смогут перевести за пределы России со счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом не более 10 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой валюте.

Центробанк смягчил ограничения на переводы для физических лиц за рубеж. Об этом сообщил сайт регулятора.

В течение календарного месяца физлица смогут перевести за пределы России со счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом не более 10 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой валюте.

Через компании, которые переводят деньги без открытия счета, можно в месяц перевести не более пяти тысяч долларов США или в эквиваленте в другой валюте.

Кроме того, переводы со счетов нерезидентов и недружественных стран в ближайшие полгода приостанавливаются. На такой же срок останавливают переводы за рубеж физлиц и юрлиц — нерезидентов из стран, которые поддерживают санкции, со счетов российских брокеров.

«Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода», — говорится в сообщении ЦБ.