За неделю с улиц Рязани эвакуировали на спецстоянку 149 машин

С улицы Краснорядской за остановку на пешеходном переходе эвакуировали Lexus.

За неделю с улиц Рязани эвакуировали на спецстоянку 149 машин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

С 28 февраля по 8 марта автоинспекторы эвакуировали машины за нарушение ПДД. Так, с улицы Краснорядской за остановку на пешеходном переходе эвакуировали Lexus.

В ГИБДД напомнили, что за нарушение правил дорожного движения по статье 12.16 КоАП РФ («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги») водителя грозит штраф в 1 500 рублей.