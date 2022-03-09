В здании администрации Рязани заменят крышу за 20 млн рублей

Подрядчик должен провести демонтаж и монтаж кровли и несущих конструкций крыши административного здания 1914 года постройки.

В здании администрации Рязани проведут капремонт кровли и несущих конструкций крыши за 20 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Стоимость контракта составляет 20 млн 172 тысячи 780 рублей. Подрядчик должен провести демонтаж и монтаж кровли и несущих конструкций крыши административного здания 1914 года постройки.

Срок выполнения работ с 1 мая по 29 июля 2022 года.