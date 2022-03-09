В рязанском Карцеве запретят парковку с 11 апреля

На участке запретят парковку в целях беспрепятственного проезда большегрузов по основному проезду на территорию АО «Керамзит».

Рязанцев предупредили об изменениях в правилах парковки в районе Карцево. Об этом в среду, 9 марта, проинформировала мэрия .

Речь идет об участке вблизи домов № 2 и № 3. Там запретят парковку в целях беспрепятственного проезда большегрузов по основному проезду на территорию АО «Керамзит». Запрет начнет действовать с 11 апреля.

На участке установят соответствующие дорожные знаки. Рязанцев попросили принять эту информацию к сведению.