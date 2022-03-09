\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
-7°
Чтв, 10
-7°
Птн, 11
-2°
ЦБ USD 0 0 09/03
ЦБ EUR 0 0 09/03
Нал. USD 112 / 130.00 11:52
Нал. EUR 115.00 / 140.00 14:14
Новости
Публикации
Мэрия Рязани отдала гимназию № 6 епархии и назвала решение компромиссо...
Многолетний спор Рязанской епархии и администрации горо...
1 час назад
190
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
4 марта 11:17
3 360
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 14:03
18 436
Как изменятся цены на товары в России в 2022 году?
Главным страхом населения социологи называют повышение...
1 марта 14:57
12 851
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области за сутки зафиксировали 677 новых случаев коронавируса
В России за сутки COVID-19 заболели 58 675 человек.

В Рязанской области за сутки зафиксировали 677 новых случаев коронавируса. Об этом в среду, 9 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 107 975 человек. Госпитализировали за сутки 19 человек. Выздоровели за сутки 380 человек, всего с начала пандемии — 93 680. Умерли за сутки десять человек, всего — 3 122.

В России за сутки COVID-19 заболели 58 675 человек, всего с начала пандемии — 17 140 069. Госпитализировали за сутки 3 054 человека. Выздоровели за сутки 92 732 человека, всего — 14 895 083. Умерли за сутки 645 человек, всего — 358 246.