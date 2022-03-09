В Рязанской области за сутки зафиксировали 677 новых случаев коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели 58 675 человек.

В Рязанской области за сутки зафиксировали 677 новых случаев коронавируса. Об этом в среду, 9 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 107 975 человек. Госпитализировали за сутки 19 человек. Выздоровели за сутки 380 человек, всего с начала пандемии — 93 680. Умерли за сутки десять человек, всего — 3 122.

В России за сутки COVID-19 заболели 58 675 человек, всего с начала пандемии — 17 140 069. Госпитализировали за сутки 3 054 человека. Выздоровели за сутки 92 732 человека, всего — 14 895 083. Умерли за сутки 645 человек, всего — 358 246.