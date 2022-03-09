В Рязанской области в ночь на 10 марта похолодает до -18 градусов
В четверг, 10 марта, на территории Рязанской области ожидается переменная облачность без осадков.
В Рязанской области в ночь на 10 марта похолодает до -18 градусов. Прогноз погоды
В четверг, 10 марта, на территории Рязанской области ожидается переменная облачность без осадков. На дорогах сохранится гололедица.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -18,-13 градусов, днем -8,-3 градуса.