В Рязанской области 435 жителей ЛДНР получили единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Всего на счет помощи эвакуированным в фонде соцподдержки населения поступило более девяти млн рублей.

В Рязанской области 435 жителей ЛДНР получили единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в опергруппе регионального правительства.

Всего на счет помощи эвакуированным в фонде соцподдержки населения поступило более девяти млн рублей.

В пунктах временного размещения региона находится 711 жителей ЛНР и ДНР, их низ 367 детей. 68 человек госпитализированы, из них 44 — с коронавирусом.

Также сообщается, что 174 школьника проходит обучение в образовательных учреждениях области, 84 ребенка посещают дошкольные учреждения.