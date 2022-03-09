В Рязани в ДТП с «ВАЗ» и «Фольксваген» пострадала 52-летняя женщина

Авария случилась во вторник. 8 марта, примерно в 10:15 на 180-м километре автодороги М-5 «Урал».

В Рязани произошло ДТП с участием двух легковушек. Об этом в среду, 9 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась во вторник. 8 марта, примерно в 10:15 на 180-м километре автодороги М-5 «Урал». Там 21-летний рязанец на «ВАЗе» поворачивал налево и столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan, которым управляла 29-летняя жительница деревни Новое Батурино.

Пострадала 52-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Ей оказали медицинскую помощь.

По данному факту проводится проверка.