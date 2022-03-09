В Рязани с 29 марта запретят парковаться на улице Щедрина
С 29 марта 2022 года около дома № 45 по улице Щедрина запретят остановку и стоянку транспортных средств в целях безопасности дорожного движения.
В Рязани с 29 марта запретят парковаться на улице Щедрина. Об этом
С 29 марта 2022 года около дома № 45 по улице Щедрина запретят остановку и стоянку транспортных средств в целях безопасности дорожного движения.
На участке установят соответствующие дорожные знаки — «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор».
Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.
Фото 2Гис