В Рязани с 29 марта запретят парковаться на улице Щедрина

С 29 марта 2022 года около дома № 45 по улице Щедрина запретят остановку и стоянку транспортных средств в целях безопасности дорожного движения.

В Рязани с 29 марта запретят парковаться на улице Щедрина. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 29 марта 2022 года около дома № 45 по улице Щедрина запретят остановку и стоянку транспортных средств в целях безопасности дорожного движения.

На участке установят соответствующие дорожные знаки — «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор».

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.

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