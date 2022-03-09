В Рязани пост начальника управления энергетики и ЖКХ занял Дмитрий Кожин

Ранее он выполнял роль временно исполняющего обязанности.

В Рязани назначили нового начальника управления энергетики и ЖКХ. Решение озвучили в среду, 9 марта, на еженедельном рабочем собрании мэра города Елены Сорокиной.

На должность назначили Дмитрия Кожина, который ранее выполнял роль временно исполняющего обязанности.

В феврале 2022 года стало известно об увольнении прежнего начальника управления энергетики и ЖКХ Игоря Ковалева.