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В Рязани неизвестный поцарапал семь автомобилей и скрылся
Неизвестный нацарапал на семи автомобилях слова «ГАИ», «Монголия», «Бог».

В Рязани неизвестный поцарапал семь автомобилей. Пост об этом опубликовали в группе «Рязань».

Инцидент произошел в среду, 9 марта, на Московском шоссе вблизи дома № 10 корпус 1 по улице Крупской. По словам рязанки, неизвестный нацарапал на семи автомобилях слова «ГАИ», «Монголия», «Бог».

«Время примерно с 12.00 и до 12:45. Заявление написано. Камер поблизости нет», — добавила рязанка.

Пострадавшая попросила откликнуться тех, кто стал свидетелем происшествия.