В Рязани неизвестный поцарапал семь автомобилей и скрылся
Неизвестный нацарапал на семи автомобилях слова «ГАИ», «Монголия», «Бог».
В Рязани неизвестный поцарапал семь автомобилей. Пост об этом
Инцидент произошел в среду, 9 марта, на Московском шоссе вблизи дома № 10 корпус 1 по улице Крупской. По словам рязанки, неизвестный нацарапал на семи автомобилях слова «ГАИ», «Монголия», «Бог».
«Время примерно с 12.00 и до 12:45. Заявление написано. Камер поблизости нет», — добавила рязанка.
Пострадавшая попросила откликнуться тех, кто стал свидетелем происшествия.