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В Рязани на 12 улицах отключат холодную воду
Холодное водоснабжение отключат в четверг, 10 марта.

В Рязани 12 улиц останутся без воды. Об этом в среду, 9 марта, сообщила мэрия.

Воду отключат в четверг, 10 марта, по следующим адресам:

С 10.40 до 17.00:

  • улица 1-й проезд Коняева, дома с № 2 по 12, с 3 по 11;
  • улица 2-й проезд Коняева, дома с № 3 по 29, с 4 по 32;
  • улица Центральная, дома №№ 19, 21.

С 13.00 до 19.00:

  • улица Бирюзова, дома №№ 13а (школа № 56), 15 корпус 1, 15 корпус 2;
  • улица Интернациональная, дома №№ 10, 11, 11д (детский сад № 124), 12;
  • улица Станкозаводская, дом № 28 корпус 1.

С 9.00 до 18.00:

  • улица Островского, дома №№ 39 корпус 1 (детский сад № 81), 41, 43.

С 9.00 до 16.00:

  • улица Зубковой, дом № 16/36;
  • улица Советской Армии, дом № 21;
  • улица Тимакова, дом № 34.

С 9.00 до 17.00 в поселке Борки:

  • улица 7-й район, дома с № 50 по 64, с 51 по 63;
  • улица 8-й район, дома с № 126 по 146, с 127 по 145б.

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.