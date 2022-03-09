В Рязани автодилеры вместе с госавтоинспекторами поздравили женщин водителей с 8 марта

Инспекторы останавливали автомобили, за рулем которых были женщины и дарили букет тюльпанов.

В Рязани группа компаний «Автоимпорт» совместно с ГИБДД поздравила женщин водителей с Международным женским днем в рамках акции «Цветочный патруль».

Инспекторы останавливали автомобили, за рулем которых были женщины и дарили букет тюльпанов.

«Безусловно важно в очередной раз сделать акцент на безопасности дорожного движения, но всё же в это прохладное мартовское утро главной задачей было поздравить дам с праздником, создать весеннее настроение и зарядить положительными эмоциями», — сообщили в пресс-службе ГК «Автоимпорт».

«Цветочный патруль» — традиционная акция, которая проходит 8 марта.