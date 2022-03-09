В Рязани 42-летний мужчина грозился убить дочь своей сожительницы

Между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина схватил нож.

Рязанские полицейские пресекли семейный конфликт. Об этом в среду, 9 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В отдел МВД России по Железнодорожному району поступил звонок от женщины, что ее сожитель угрожает расправой падчерице. Полицейские выехали на место — в один из домов по улице Чкалова.

Выяснилось, что 42-летний ранее судимый за грабеж мужчина поссорился со своей 27-летней падчерицей. Между ними завязалась словесная ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и грозился ее убить. Испугавшись за дочь, мать вызвала полицейских.

Мужчину передали участковым уполномоченным полиции для дальнейшего разбирательства. Против него возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством», по которой максимальный срок наказания предусмотрен в виде двух лет лишения свободы.