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В радиотехническом университете прошел международный форум «Современные технологии в науке и образовании 2022»
Мероприятие проходит в вузе с 2016 года. Каждая кафедра занимается своей секцией.

Со 2 по 4 марта в Рязанском государственном радиотехническом университете прошел международный форум «Современные технологии в науке и образовании 2022». Об этом сообщили в вузе.

Мероприятие проходит в вузе с 2016 года. Каждая кафедра занимается своей секцией.

«Задействованы технические, экономические и гуманитарные направления науки. За время существования форума очное участие в нем приняли представители из многих городов и стран», — рассказали в вузе.

В сообщении отметили, что большую часть участников в этом году составили магистранты, аспиранты и специалисты. Представители других вузов и предприятий презентовали доклады в заочном формате.

В 2022 году было зарегистрировано 505 участников. На секции кафедры электронных приборов «Микроволновая, оптическая и квантовая электроника» очно выступили гости из Москвы. Свои доклады представили специалисты научно-производственного предприятия «Исток» и научно-производственного объединения «Алмаз» имени академика А. А. Расплетина.

Все доклады будут опубликованы в сборниках трудов, которые состоят из нескольких томов. Студенты радиоуниверситета также получили возможность обмена опытом с коллегами из других организаций.

Подробности о международном форуме РГРТУ СТНО можно прочитать по ссылке.