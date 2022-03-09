В радиотехническом университете прошел международный форум «Современные технологии в науке и образовании 2022»

Со 2 по 4 марта в Рязанском государственном радиотехническом университете прошел международный форум «Современные технологии в науке и образовании 2022». Об этом сообщили в вузе.
Мероприятие проходит в вузе с 2016 года. Каждая кафедра занимается своей секцией.
«Задействованы технические, экономические и гуманитарные направления науки. За время существования форума очное участие в нем приняли представители из многих городов и стран», — рассказали в вузе.
В сообщении отметили, что большую часть участников в этом году составили магистранты, аспиранты и специалисты. Представители других вузов и предприятий презентовали доклады в заочном формате.
В 2022 году было зарегистрировано 505 участников. На секции кафедры электронных приборов «Микроволновая, оптическая и квантовая электроника» очно выступили гости из Москвы. Свои доклады представили специалисты
Все доклады будут опубликованы в сборниках трудов, которые состоят из нескольких томов. Студенты радиоуниверситета также получили возможность обмена опытом с коллегами из других организаций.
Подробности о международном форуме РГРТУ СТНО можно прочитать по