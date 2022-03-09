В Москве подросток нашел на улице сумку с новорожденным

Ребенок родился в медицинском учреждении, на нем имеется больничная бирка о рождении 6 марта. Его положили в детскую больницу.

В Москве подросток нашел на улице сумку с новорожденным. Об этом в среду, 9 марта, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ребенка нашли на юго-востоке Москвы около 8 утра. В ведомстве уточнили, что он жив.

«Около 8 часов утра 9 марта у одного из жилых домов на улице Перерва с торца дома на земле несовершеннолетний обнаружил сумку с новорожденным», — говорится в сообщении.

Ребенок родился в медицинском учреждении, на нем имеется больничная бирка о рождении 6 марта. Его положили в детскую больницу.

Прокуратура проводит проверку.