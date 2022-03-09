В Москве мужчина напал с ножом на двух подростков

После словесного конфликта 53-летний мужчина ударил ножом двух несовершеннолетних. Их доставили в больницу, мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

В Москве мужчина напал с ножом на двух подростков. Об этом сообщила пресс-служба столичного следкома.

Вечером 1 марта 2022 года на остановке общественного транспорта на улице Барвихинской в ходе словесного конфликта 53-летний мужчина ударил ножом двух подростков. Несовершеннолетних доставили в больницу, где после осмотра одного из них отпустили домой. Мужчину задержали.

Уголовно дело возбудили по части 3 статьи 30 и пункту, а части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»).