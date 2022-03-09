В Кремле ответили на вопрос о безработице из-за ухода западных компаний

Российское правительство надеется, что количество потерявших работу россиян будет меньше миллиона.

В Кремле ответили на вопрос о безработице из-за ухода западных компаний. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в среду, 9 марта, привели РИА Новости.

Кремль надеется, что количество потерявших работу россиян будет меньше миллиона. По этой ситуации правительство разрабатывает соответствующие меры.

«Все-таки будем надеяться, что не миллионы людей останутся без работы, а меньше. Действительно, компании уходят. Правительство этим занимается», — сказал Песков.