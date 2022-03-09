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В Кальном задержали 19-летнего закладчика
У ранее судимого молодого человека нашли более 10 граммов синтетического наркотика. Также он показал место на улице Быстрецкой, где успел спрятать закладку.

В Кальном задержали 19-летнего закладчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники ППС заметили на улице Кальной мужчину, который странно себя вел. Они предположили, что молодой человек находится под действием наркотиков и вызвали оперативников управления по контролю за оборотом наркотиков.

У 19-летнего рязанца нашли несколько самодельных контейнеров с порошкообразным веществом.

Экспертиза показала, что это синтетический наркотик массой более 10 граммов. Рязанца задержали. Выяснилось, что ранее он был судим за грабеж.

Оперативники установили, что молодой человек распространял наркотик через закладки. Рязанец также показал место на улице Быстрецкой, где он уде успел спрятать закладку. В ней обнаружили 0,18 граммов наркотика.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ»). Ему грозит до десяти лет тюрьмы.