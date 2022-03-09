В Госдуме предложили выдавать ипотеку под пять процентов

По мнению авторов инициативы, такая программа поможет поддержать строительную отрасль и сделать ипотеку более доступной.

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили выдавать льготную ипотеку на жилье под пять процентов. Об этом в среду, 9 марта, « Известиям » рассказал первый зампредседателя комитета Владимир Кошелев.

Соответствующее письмо в ближайшее время направят вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Речь идет об ипотеке, которую уже выдали на покупку жилья. При этом Центробанк, по мнению авторов инициативы, должен выдавать средства на покупку массовых новостроек со стоимостью «квадрата» не больше той цены, которую установил Минстрой.

«Имеются в виду выданные кредиты на жилье, которое уже оформлено в собственность, ипотечные займы обслуживаются не менее двух лет, а просрочка по ним — меньше 0,15 процента. Под такой залог ЦБ будет выдавать займы банкам под не более двух процентов, кредитным организациям позволят устанавливать наценку до трех процентов», — пояснило издание.

Члены комитета Госдумы считают, что такая программа поможет поддержать строительную отрасль и сделать ипотеку более доступной.