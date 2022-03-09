\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
-7°
Чтв, 10
-7°
Птн, 11
-2°
ЦБ USD 0 0 09/03
ЦБ EUR 0 0 09/03
Нал. USD 112 / 130.00 11:52
Нал. EUR 115.00 / 140.00 14:14
Новости
Публикации
Мэрия Рязани отдала гимназию № 6 епархии и назвала решение компромиссо...
Многолетний спор Рязанской епархии и администрации горо...
1 час назад
189
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
4 марта 11:17
3 360
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 14:03
18 435
Как изменятся цены на товары в России в 2022 году?
Главным страхом населения социологи называют повышение...
1 марта 14:57
12 851
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили выдавать ипотеку под пять процентов
По мнению авторов инициативы, такая программа поможет поддержать строительную отрасль и сделать ипотеку более доступной.

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили выдавать льготную ипотеку на жилье под пять процентов. Об этом в среду, 9 марта, «Известиям» рассказал первый зампредседателя комитета Владимир Кошелев.

Соответствующее письмо в ближайшее время направят вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Речь идет об ипотеке, которую уже выдали на покупку жилья. При этом Центробанк, по мнению авторов инициативы, должен выдавать средства на покупку массовых новостроек со стоимостью «квадрата» не больше той цены, которую установил Минстрой.

«Имеются в виду выданные кредиты на жилье, которое уже оформлено в собственность, ипотечные займы обслуживаются не менее двух лет, а просрочка по ним — меньше 0,15 процента. Под такой залог ЦБ будет выдавать займы банкам под не более двух процентов, кредитным организациям позволят устанавливать наценку до трех процентов», — пояснило издание.

Члены комитета Госдумы считают, что такая программа поможет поддержать строительную отрасль и сделать ипотеку более доступной.