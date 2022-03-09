В AppStore перестанет проходить оплата по российским картам

В Альфа-банке назвали способы, которые позволят продолжить пользовать платными приложениями.

В AppStore перестанет проходить оплата по российским картам. Об этом в среду, 9 марта, сообщил и РИА Новости.

Оплата по российским картам перестанет проходить с четверга, 10 марта. Однако в Альфа-банке назвали два способа, чтобы продолжить пользоваться платными приложениями.

«Завтра в AppStore перестанет проходить оплата по российским картам. Есть два способа сделать так, чтобы все работало как обычно», — говорится в сообщении.

Первый способ — заранее положить деньги на Apple ID. Второй — оплачивать покупки по номеру телефона.