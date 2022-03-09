Сообщение о минировании рязанского радиозавода оказалось ложным

Ранее очевидцы в соцсетях сообщили, что у радиозавода заметили службу разминирования и кинологов.

Служба разминирования приехала на рязанской радиозавод из-за сообщении о минировании. Об этом в среду, 9 марта, РЗН. инфо сообщил собственный источник.

На месте работали кинологи, полицейские, экстренные службы. Сообщение оказалось ложным.

Напомним, в последние месяцы из-за сообщений и звонков о якобы заложенных бомбах эвакуировали детские сады, школы, колледжи, суды.

Ранее очевидцы в соцсетях сообщили, что у радиозавода заметили службу разминирования и кинологов.