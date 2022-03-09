СМИ: украинские власти готовы согласиться на нейтральный статус страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости заключения нового договора, который будет гарантировать безопасность страны. Его высказывание показывает, что тем самым Киев согласился объявить нейтральный статус государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости заключения нового договора, который будет гарантировать безопасность страны. Его высказывание показывает, что тем самым Киев согласился объявить нейтральный статус государства, сообщили в среду, 9 марта, РИА Новости со ссылкой на портал «Страна.ua».

Ранее партия «Слуга народа» опубликовала заявление, в котором говорилось о невозможности вступления Украины в НАТО в ближайшие годы. Поэтому Киеву необходимо заключить новый международный договор, который заменит Будапештский меморандум и будет гарантировать безопасность страны от лица «США, Турции и государств-соседей».

«Заявление партии „Слуга народа“ очень знаковое, так как впервые от украинской власти прозвучала формулировка — как видят в Киеве нейтральный статус государства, который требует Россия. По сути, в правящей партии согласились такой статус объявить (раз в НАТО не берут) и сопроводили условием по гарантиям безопасности, которые бы дали и Запад, и Турция, и Россия», — сообщил портал.