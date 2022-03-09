\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
-7°
Чтв, 10
-7°
Птн, 11
-2°
ЦБ USD 0 0 09/03
ЦБ EUR 0 0 09/03
Нал. USD 112 / 130.00 11:52
Нал. EUR 115.00 / 140.00 14:14
Новости
Публикации
Мэрия Рязани отдала гимназию № 6 епархии и назвала решение компромиссо...
Многолетний спор Рязанской епархии и администрации горо...
1 час назад
189
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
4 марта 11:17
3 360
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 14:03
18 435
Как изменятся цены на товары в России в 2022 году?
Главным страхом населения социологи называют повышение...
1 марта 14:57
12 851
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанским водителям напомнят правила переезда железнодорожных путей
До конца марта в Рязанской области пройдет акция «Внимание, переезд!» Сотрудники железной дороги вместе с инспекторами ГИБДД расскажут автомобилистам правила пересечения железнодорожных путей и напомнят о последствиях их нарушения.

Рязанским водителям напомнят правила переезда железнодорожных путей. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

До конца марта в Рязанской области пройдет акция «Внимание, переезд!» Сотрудники железной дороги вместе с инспекторами ГИБДД расскажут автомобилистам правила пересечения железнодорожных путей и напомнят о последствиях их нарушения.

Сообщается, что в 2020 году на переездах в Рязанской области произошло три ДТП с поездами, а в 2021 году — четыре.

В пресс-службе МДЖ рассказали, что основной причиной аварий является нарушение водителями правил дорожного движения. В частности, объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов. Большинство ДТП происходит на малоинтенсивных участках, где водители теряют бдительность.

Московская железная дорога обратилась к автомобилистам с просьбой соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.