Рязанским водителям напомнят правила переезда железнодорожных путей

До конца марта в Рязанской области пройдет акция «Внимание, переезд!» Сотрудники железной дороги вместе с инспекторами ГИБДД расскажут автомобилистам правила пересечения железнодорожных путей и напомнят о последствиях их нарушения.

Рязанским водителям напомнят правила переезда железнодорожных путей. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

До конца марта в Рязанской области пройдет акция «Внимание, переезд!» Сотрудники железной дороги вместе с инспекторами ГИБДД расскажут автомобилистам правила пересечения железнодорожных путей и напомнят о последствиях их нарушения.

Сообщается, что в 2020 году на переездах в Рязанской области произошло три ДТП с поездами, а в 2021 году — четыре.

В пресс-службе МДЖ рассказали, что основной причиной аварий является нарушение водителями правил дорожного движения. В частности, объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов. Большинство ДТП происходит на малоинтенсивных участках, где водители теряют бдительность.

Московская железная дорога обратилась к автомобилистам с просьбой соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.