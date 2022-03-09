Рязанский минэконом объяснил пустые полки в магазинах

Соответствующий комментарий появился на странице губернатора Николая Любимова в соцсетях.

Рязанский минэконом объяснил пустые полки в магазинах. Соответствующий комментарий появился на странице губернатора Николая Любимова в соцсетях.

Ранее рязанка в комментариях на странице главы региона поинтересовалась, куда делся сахар и когда его привезут в магазины. Региональное министерство экономики заявило, что «дефицита продовольствия и товаров первой необходимости нет». По их словам, поставки идут регулярно и запасы на складах есть.

«К сожалению, участились случаи искусственного ажиотажа со стороны покупателей — в таких ситуациях сотрудники магазинов могут не успевать пополнять полки. Мы призываем жителей не поддаваться панике», — прокомментировало министерство.

Также в ведомстве добавили, что «крупнейшие ритейлеры вынуждены ограничивать продажу некоторых товаров в одни руки для борьбы с перекупщиками и искусственным завышением цен».