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Рязанские медики получат по 100 тысяч рублей за каждый год работы
На реализацию мер с 2022 по 2029 году потребуется 370 миллионов рублей.

Рязанские медики получат по 100 тысяч рублей за каждый год работы. Об этом стало известно в среду, 9 марта, на заседании областного правительства.

Глава областного минздрава Андрей Прилуцкий сообщил, что единовременные выплаты для врачей составят 100 000 рублей, для среднего медперсонала 50 000 рублей за каждый полный отработанный год в течение пяти лет.

На реализацию мер с 2022 по 2029 году потребуется 370 миллионов рублей.

По словам Прилуцкого, средства предусмотрены в областном бюджете на 2022-2024 год в необходимых объемах и дополнительные вложения не потребуются.

Николай Любимов добавил, что по прошествии нескольких месяцев необходимо проанализировать эффективность мер поддержки.

«Действительно ли она поможет привлечь больше медиков, особенно в наши муниципальные районы и сельские поселения… Мы это делаем, чтобы не просто поддержать медиков, а стимулировать их приезжать работать в сельскую местность. Не просто взяли, ввели и забыли», — заключил губернатор.