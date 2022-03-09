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Рязанцы пожаловались на плачевное состояние забора у кремля
В посте местные жители напомнили, что рязанский кремль — лицо города.

Рязанцы пожаловались на плачевное состояние забора у кремля. Пост об этом в понедельник, 7 марта, опубликовали в группе «Народный контроль Рязань».

В посте местные жители напомнили, что рязанский кремль — лицо города.

«Подождем еще лет 20 и продолжим спиливать свадебные замки́, которые непременно виноваты в мертвецком состоянии как ограды, так и асфальта?» — написали рязанцы.

На кадрах видно, что забор оградили лентой с надписью «Опасная зона».