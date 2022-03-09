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Российское правительство разработало план действий для стабилизации экономики
Предложения касаются налогов, льготных кредитов для сельхозпроизводителей, импорта и ответных ограничений для недружественных стран.

Российское правительство разработало план действий для стабилизации экономики. Об этом пишет РИА Новости.

В среду, 9 марта, на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о законодательных инициативах, которые нужны для «ускоренной адаптации к сложившейся ситуации, поддержке наших граждан и предприятий в период турбулентности».

Кабмин предложил отменить за 2021-2022 года налог на проценты по вкладам для граждан с вкладами более млн рублей, а также повысить планку налога на роскошь для автомобилей стоимостью с трех до десяти млн рублей.

Мишустин сообщил, что на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей выделят дополнительно 25 млрд рублей, также 2,5 млрд рублей выделят для компенсации части затрат производителям хлеба.

Премьер-министр сообщил, что для поддержки баланса цен на рынке продовольственных товаров осуществляется мониторинг. В качестве поддержки строительного бизнеса предлагается упростить регулирование импорта и ввести ответные ограничения в сфере транспорта для недружественных стран, в том числе по сохранению авиаперевозчиками парка иностранных самолетов.

В гостиничном бизнесе предполагается снижение части платежей государству.

Мишустин сообщил, что план поддержки российской экономики будет пополняться.

«Немалая часть усилий будет направлена на улучшение предпринимательского климата, на облегчение регуляторики, снижение административных ограничений и издержек, налоговое стимулирование, либерализацию норм уголовно-процессуального и налогового кодексов», — заключил Мишустин.