Российские военные сорвали наступление ВСУ на Донбасс

Широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на не подконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республики планировалось в марте.

Российские подразделения сорвали наступление ВСУ на республики Донбасса. Об этом в среду, 9 марта, сообщило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, спецоперация российских вооруженных сил сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на не подконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республики. Наступление планировалось в марте.

«Остается невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса… было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО. Все те, кто сегодня так печется о мире на Украине», — отметили в Минобороны России.