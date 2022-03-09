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Путин подписал пакет законов о новом этапе амнистии капитала в России
Основной закон предусматривает проведение четвертого этапа добровольного декларирования имущества и счетов в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов. Декларация может быть представлена в период с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, необходимых для проведения нового этапа амнистии капитала в России. Соответствующие документы появились на официальном портале правовой информации.

Основной закон предусматривает проведение четвертого этапа добровольного декларирования имущества и счетов в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов. Декларация может быть представлена в период с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Также граждане могут декларировать наличные денежные средства и все финансовые активы.

Кроме этого, появилась возможность легализовать производные финансовые инструменты: фьючерсные контракты, опционные и другие.

Остальные три закона вносят изменения в налоговый и уголовный кодексы, а также кодекс об административных правонарушениях.