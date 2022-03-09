Производитель сигарет Imperial Brands приостановил производство в России

Британский концерн Imperial Brands Plc, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, выпускает сигареты марок Davidoff, Winston, Gauloises, JPS, Fine и West.

Производитель сигарет Imperial Brands приостановил производство в России. Об этом пишет « Интерфакс » со ссылкой на заявление компании.

В компании сообщили, что закрывают завод в Волгограде и прекращают продажи из-за ситуации на Украине.

При этом в Imperial Brands пообещали, что будут платить зарплаты сотрудникам в России на время приостановки деятельности.

Сообщается, что на Россию и Украину приходилось около 2% выручки компании.

Британский концерн Imperial Brands Plc, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, выпускает сигареты марок Davidoff, Winston, Gauloises, JPS, Fine и West.