Попова: в России за неделю заболеваемость ковидом снизилась почти на треть

Россия занимает шестое место по числу зарегистрированных заражений.

Попова: в России за неделю заболеваемость ковидом снизилась почти на треть. Об этом пишет РИА Новости .

В среду, 9 марта, глава Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании об эпидобстановке с региональными управлениями ведомства рассказала, что показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю снизился на 29,6%.

На девятой неделе 2022 года показатель составил 420,01 на 100 тысяч населения.

Сообщается, что Россия занимает шестое место по числу зарегистрированных заражений.

Напомним, в Рязанской области за прошедшие сутки зафиксировали 677 новых случаев заболевания коронавирусом.