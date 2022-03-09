Пользователям WhatsApp ограничат пересылку сообщений

Предполагается, что функция поможет защитить пользователей от дезинформации и фейков.

Пользователям WhatsApp ограничат пересылку сообщений. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на портал Wabetainfo.com.

В новой версии мессенджера для Android появится ограничение по пересылке сообщений. Если пользователь получит сообщение с пометкой «пересланное», то отправить его можно будет только в один групповой чат, а не в несколько, как раньше.

В настоящее время ограничение действует на сообщения, которые пересылались пять и более раз (они имеют пометку «часто пересылаемое сообщение»).

Предполагается, что функция поможет защитить пользователей от дезинформации и фейков.

Ранее сообщалось, что в мессенджере появится новая функция — пользователи смогут оставлять реакции на сообщения собеседника.