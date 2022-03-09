Полиция проведет проверку по факту обстрела дома многодетной семьи в Пронском районе

Ранее жительница поселка Орловский рассказала, что неизвестный обстрелял ее дом. Она услышала «шлепки», после чего увидела на внешней стене дома сколы, похожие на следы от пуль.