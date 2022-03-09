Полиция проведет проверку по факту обстрела дома многодетной семьи в Пронском районе
Ранее жительница поселка Орловский рассказала, что неизвестный обстрелял ее дом. Она услышала «шлепки», после чего увидела на внешней стене дома сколы, похожие на следы от пуль.
После обстрела дома многодетной семьи полиция проведет проверку. Об этом в среду, 9 марта, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
«Заявление в полицию поступало. Проводится проверка», — заявили в ведомстве.
Ранее жительница поселка Орловский рассказала, что неизвестный обстрелял ее дом. Она услышала «шлепки», после чего увидела на внешней стене дома сколы, похожие на следы от пуль.