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«Почта России» запустила программу трудоустройства жителей Донбасса
Им предлагают вакансии операторов связи и почтальонов в отделениях «Почты России» в 36 регионах страны, в том числе в Рязанской области. Для трудоустройства необходимо лишь удостоверение беженца.

«Почта России» запустила программу трудоустройства жителей Донбасса со статусом беженцев. Об этом в среду, 9 марта, сообщила пресс-служба компании.

Им предлагают вакансии операторов связи и почтальонов в отделениях «Почты России» в 36 регионах страны, в том числе в Рязанской области. Для трудоустройства необходимо лишь удостоверение беженца. Оформление документов составляют по срочному или бессрочному трудовому договору, в том числе на частичную занятость.

Подробнее о трудоустройстве можно узнать на сайте компании: выберите свой регион, найдите в списке позиции «оператор» или «почтальон», откройте и нажмите «откликнуться», после чего введите свои контактные данные. После этого с кандидатом свяжется специалист по подбору персонала.

Узнать о возможностях трудоустройства также можно через единый контактный центр «Почты России» 8-800-200-28-84 или центры занятости региона своего пребывания.