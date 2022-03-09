Песков: виновные в отправке срочников на Украину будут наказаны

Материалы для правовой оценки действий должностных лиц, ответственных за выполнение указания, по поручению Путина, направили в главную военную прокуратуру.

Виновные в отправке срочников на Украину будут наказаны. Об этом пишет telegram-канал Baza со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о выполнении его указаний — категорически исключить привлечение солдат срочной службы для выполнения задач на Украине.

Материалы для правовой оценки действий должностных лиц, ответственных за выполнение указания, по поручению Путина, направили в главную военную прокуратуру.

Напомним, в Минобороны сообщили, что в нескольких российских частях, участвующих в спецоперации на Украине, обнаружили солдат-срочников.