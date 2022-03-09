Определены сроки действия льготной ипотеки на действующих условиях

У рязанцев осталось чуть больше двух недель, чтобы воспользоваться льготной ипотекой и пока еще доступными ценами на жилье. Одно из наиболее выгодных ценовых предложений от ГК «Стройпромсервис»: квартиры в предчистовой отделке от 1,6 млн рублей.

В пресс-службе Минстроя сообщили, что льготные ипотечные программы в нынешнем виде могут сохраниться до конца марта.

У рязанцев осталось чуть больше двух недель, чтобы воспользоваться льготной ипотекой и пока еще доступными ценами на жилье. Одно из наиболее выгодных ценовых предложений от ГК «Стройпромсервис»: сегодня доступны квартиры в предчистовой отделке от 1,6 млн рублей.

На сайте stroy-proms.ru ГК «Стройпромсервис» доступны более 70 вариантов планировок на любой бюджет в строящихся и уже готовых домах.

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