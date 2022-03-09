Омбудсмен рассказала о состоянии младенца, найденного на улице в Москве

Ранее пресс-служба столичной прокуратуры сообщила, что на юго-востоке Москвы подросток нашел сумку с новорожденным. Ребенок был жив, его положили в детскую больницу.

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о состоянии младенца, которого утром на улице нашел подросток. Об этом в среду, 9 марта, она рассказала журналистам РИА Новостей.

Ранее пресс-служба столичной прокуратуры сообщила, что на юго-востоке Москвы подросток нашел сумку с новорожденным. Ребенок был жив, его положили в детскую больницу.

По словам Ярославской, состояние ребенка стабильное.

«Сегодня утром на улице Перерва, рядом с жилым домом, прохожими был обнаружен новорожденный ребенок. Незамедлительно были вызваны бригада скорой помощи и правоохранительные органы. Ребенок доставлен в больницу, где проходит медицинское обследование и находится под наблюдением врачей. Его состояние стабильное», — сказала она.

Также омбудсмен добавила, что следователи возбудили уголовное дело.