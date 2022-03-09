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Николай Любимов попросил о случаях необоснованоного завышения цен сообщать в минэк региона
В среду, 9 марта, состоялось совещание губернатора Николая Любимова с представителями торговых сетей, на котором обсуждались вопросы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

В среду, 9 марта, состоялось совещание губернатора Николая Любимова с представителями торговых сетей, на котором обсуждались вопросы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. На совещании присутствовали министр экономического развития Андрей Варфоломеев и представители торговых сетей региона: гипермаркетов «Глобус», «Ашан», «Лента», филиала АО «Тандер», компании X5 Group, ООО «Барс-Ритейл», ООО «Пересвет», ООО «Фудторг», ООО «Аллегри», сети «Гранат».

Николай Любимов напомнил, что президент поставил задачу обеспечить развитие экономики, поддержать бизнес и сохранить занятость людей и их зарплату. Губернатор отметил, что ситуация с ценами в Рязанской области является серьезным социально значимым вопросом.

«Мы должны сделать все, что в наших силах, для стабилизации ситуации. Прежде всего — не допустить дефицита продовольствия и, по возможности, максимально сдержать рост цен. Необоснованного роста и простого переписывания цен допускать нельзя! Так же как и забывать о социальной ответственности, — сказал Николай Любимов.

Глава региона подчеркнул, что на 14 позиций социально значимых товаров Минпромторг предложил добровольно установить ограничение торговых наценок в 5%. Он попросил присоединиться к проекту и региональные сети, а в случае резкого завышения цен со стороны поставщиков направлять информацию в министерство экономического развития.

Отмечается, что представители торговых сетей поддержали добровольное ограничение наценок.