\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
-7°
Чтв, 10
-7°
Птн, 11
-2°
ЦБ USD 0 0 09/03
ЦБ EUR 0 0 09/03
Нал. USD 112 / 130.00 11:52
Нал. EUR 115.00 / 140.00 14:14
Новости
Публикации
Мэрия Рязани отдала гимназию № 6 епархии и назвала решение компромиссо...
Многолетний спор Рязанской епархии и администрации горо...
1 час назад
189
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
4 марта 11:17
3 360
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 14:03
18 435
Как изменятся цены на товары в России в 2022 году?
Главным страхом населения социологи называют повышение...
1 марта 14:57
12 850
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На Кубани инспектор ДПС сбил женщину и оставил ее умирать на обочине
Он превысил скорость, не справился с управлением и сбил 56-летнюю женщину, которая шла по обочине. После этого мужчина посадил пострадавшую на переднее сиденье, перевез на улицу Первомайскую, где оставил ее на земле и уехал. Женщина умерла.

На Кубани инспектор ДПС сбил женщину и оставил ее умирать на обочине. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел утром 3 марта 2022 года в станице Павловская. 43-летний инспектор ДПС на «Ниве» ехал по улице Горького. Он превысил скорость, не справился с управлением и сбил 56-летнюю женщину, которая шла по обочине. После этого мужчина посадил пострадавшую на переднее сиденье, перевез на улицу Первомайскую, где оставил ее на земле и уехал. Женщина умерла.

Полицейского задержали. Уголовное дело возбудили по пункту б части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия»).

Telegram-канал BAZA пишет, что женщина умерла в машине полицейского, он оставил труп на обочине и уехал. Тело женщины со сломанным бедром нашли через полчаса после трагедии.