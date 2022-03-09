На Кубани инспектор ДПС сбил женщину и оставил ее умирать на обочине

Он превысил скорость, не справился с управлением и сбил 56-летнюю женщину, которая шла по обочине. После этого мужчина посадил пострадавшую на переднее сиденье, перевез на улицу Первомайскую, где оставил ее на земле и уехал. Женщина умерла.

На Кубани инспектор ДПС сбил женщину и оставил ее умирать на обочине. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел утром 3 марта 2022 года в станице Павловская. 43-летний инспектор ДПС на «Ниве» ехал по улице Горького. Он превысил скорость, не справился с управлением и сбил 56-летнюю женщину, которая шла по обочине. После этого мужчина посадил пострадавшую на переднее сиденье, перевез на улицу Первомайскую, где оставил ее на земле и уехал. Женщина умерла.

Полицейского задержали. Уголовное дело возбудили по пункту б части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия»).

Telegram-канал BAZA пишет, что женщина умерла в машине полицейского, он оставил труп на обочине и уехал. Тело женщины со сломанным бедром нашли через полчаса после трагедии.