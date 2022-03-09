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Любимов поручил усилить контроль за состоянием рязанских дорог
Глава региона отметил, что необходим ежедневный мониторинг состояния дорожного полотна и тротуаров.

Губернатора Николай Любимов поручил усилить контроль за состоянием рязанских дорог. Об этом он заявил в среду, 9 марта, на заседании областного правительства.

Глава региона отметил, что необходим ежедневный мониторинг состояния дорожного полотна и тротуаров. По его словам, нужно работать с подрядчиками по гарантийному сроку и указывать им на необходимость подправить недочеты на дорогах.

«Сейчас масштабные работы проводить нельзя по погодным условиям. Но нужно пользоваться теми технологиями, которые существуют — ликвидировать выбоины и ямы, пока они не принесли много хлопот автолюбителя и общественному транспорту. И делать это ежедневно, не дожидаясь пока жители напишут об этом в соцсетях. Не надо раздражать этим людей, сейчас причин и поводов для этого много. Нет времени на раскачку, принятия долгих решений и сетования на отсутствие средств. Есть вещи, которые можно сделать не обращаясь за финансовыми вливаниями», — подчеркнул Любимов.