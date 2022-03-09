Касимовец получил полтора года колонии за аварию, где пострадали два сотрудника полиции

Вечером 5 декабря 2020 года 20-летний местный житель сел пьяным за руль. Из-за обледенелой дороги он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со служебным автомобилем полиции.

Касимовец получил полтора года колонии за аварию, где пострадали два сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Вечером 5 декабря 2020 года 20-летний местный житель сел пьяным за руль. Из-за обледенелой дороги он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со служебным автомобилем полиции. Два сотрудника полиции, находящиеся при исполнении, получили тяжелые травмы.

Уголовное дело возбудили по пункту, а части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Суд назначил касимовцу полтора года колонии-поселения и возмещение морального ущерба в размере 445 тысяч рублей каждому потерпевшему.