Heineken приостановит выпуск пива в России под своим брендом

При этом заводы продолжат работать на территории страны.

Компания Heineken приостановит выпуск пива в России под своим брендом. Информация об этом появилась на сайте концерна.

Уточняется, что при этом заводы продолжат работать на территории страны.

«Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России. При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме, сохраняя широкий портфель брендов пива и сидров», — сказано в записи.

Также Heineken отказывается получать финансовую выгоду от операционной деятельности российского подразделения из-за событий на Украине. В связи с чем компания перестанет получать деньги, роялти и дивиденды.