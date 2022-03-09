Heineken приостановит выпуск пива в России под своим брендом
При этом заводы продолжат работать на территории страны.
Компания Heineken приостановит выпуск пива в России под своим брендом. Информация об этом появилась
Уточняется, что при этом заводы продолжат работать на территории страны.
«Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России. При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме, сохраняя широкий портфель брендов пива и сидров», — сказано в записи.
Также Heineken отказывается получать финансовую выгоду от операционной деятельности российского подразделения из-за событий на Украине. В связи с чем компания перестанет получать деньги, роялти и дивиденды.