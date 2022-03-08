Зеленский заявил о возможности обсуждать с Россией вопрос Крыма и Донбасса

Зеленского в интервью спросили о готовности признать республики и полуостров. Политик заявил, что власти в Киеве могут обсуждать и искать компромисс по поводу того, как будут жить люди в Крыму и в республиках Донбасса.