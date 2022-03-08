Зеленский подписал указ об отзыве украинских миротворцев для усиления армии

Отмечается, что миротворцы вернутся месте с оборудованием, для усиления украинской армии. В указе говорится, что миротворцы станут принимать участие «в защите суверенитета и территориальной целостности страны».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отзыве украинских миротворцев со всего мира. Об этом сообщает « Коммерсант ».

Отмечается, что миротворцы вернутся месте с оборудованием, для усиления украинской армии. В указе говорится, что миротворцы станут принимать участие «в защите суверенитета и территориальной целостности страны».

Фото с сайта Кремля