Выпускник рязанского десантного училища Денис Шишов получил ранение в голову на Украине

Полковник Денис Шишов — командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Бурятии получил ранение в голову на Украине. О подвиге военного сообщает «
«Денис Шишов 25 февраля получил боевую задачу: совершить марш-бросок, занять мост через реку Днепр в районе Каховки. Это рубеж должен был стать плацдармом для последующего развертывания основных сил. Военнослужащие соединения вели бои с многократно превосходящими силами противника. 26 февраля, умело управляя огнем, Денис Шишов обеспечил отражение семи атак. При этом было уничтожено около 20 единиц бронетехники неонацистов и более 60 неонацистов», — говорится в сообщении.
Получив осколочное ранение в голову, Шишов продолжил командовать подразделениями, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода основных сил.
По данным бурятского сайта «