\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 08
-1°
Срд, 09
-6°
Чтв, 10
-7°
ЦБ USD 105.81 -0 06/03
ЦБ EUR 115.62 -0.91 06/03
Нал. USD 110 / 130 16:04
Нал. EUR 116 / 150 16:04
Новости
Публикации
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
4 марта 11:17
2 766
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 14:03
17 800
Как изменятся цены на товары в России в 2022 году?
Главным страхом населения социологи называют повышение...
1 марта 14:57
11 851
Что ждать рязанским клиентам банков от введения против них санкций
Все рязанцы, имеющие сегодня банковские счета, вклады и...
28 февраля 13:24
6 107
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Выпускник рязанского десантного училища Денис Шишов получил ранение в голову на Украине
Получив осколочное ранение в голову, Шишов продолжил командовать подразделениями, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода основных сил. По данным бурятского сайта «Ариг Ус», Денис Шишов с 1998 по 2003 год обучался в Рязанском высшем воздушно-десантном училище.

Полковник Денис Шишов — командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Бурятии получил ранение в голову на Украине. О подвиге военного сообщает «Звезда» со ссылкой на Минобороны.

«Денис Шишов 25 февраля получил боевую задачу: совершить марш-бросок, занять мост через реку Днепр в районе Каховки. Это рубеж должен был стать плацдармом для последующего развертывания основных сил. Военнослужащие соединения вели бои с многократно превосходящими силами противника. 26 февраля, умело управляя огнем, Денис Шишов обеспечил отражение семи атак. При этом было уничтожено около 20 единиц бронетехники неонацистов и более 60 неонацистов», — говорится в сообщении.

Получив осколочное ранение в голову, Шишов продолжил командовать подразделениями, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода основных сил.

По данным бурятского сайта «Ариг Ус», Денис Шишов с 1998 по 2003 год обучался в Рязанском высшем воздушно-десантном училище.