В Смоленске нашли одного из трех пропавших детей мертвым

7 марта двое братьев и восьмилетний мальчик вышли из дома и ушли в неизвестном направлении. Последний раз их видели у реки Днепр. Тело восьмилетнего ребенка 8 марта было обнаружено в реке Днепр неподалеку от места жительства детей. На данный момент поисковые работы продолжаются.

В Смоленске нашли одного из трех пропавших детей мертвым. Об этом сообщает местный СК.

7 марта двое братьев и восьмилетний мальчик вышли из дома и ушли в неизвестном направлении. Последний раз их видели у реки Днепр. Тело восьмилетнего ребенка 8 марта было обнаружено в реке Днепр неподалеку от места жительства детей. На данный момент поисковые работы продолжаются.

По факту безвестного исчезновения двух восьмилетних и одного десятилетнего мальчиков возбуждено уголовное дело по статье убийство.